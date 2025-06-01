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Зеленский взял ответственность за теракт против российских аэродромов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.

Как заявил Зеленский в вечернем обращении в своем Telegram-канале, операцию возглавил глава СБУ Василий Малюк.

«Готовили операцию более полутора лет», — заявил он.

Зеленский добавил, что Киев с этой целью задействовал 117 дронов.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.