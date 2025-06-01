«Спокойно жить противнику не даём»: Российские войска перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР

«Ситуацию держим под контролем в силу того, что даже Доброполье перестало быть хабом снабжения для группировки противника в Краматорске. Пока нельзя сказать, чтобы неправильно не было истрактовано, что трасса эта [Доброполье — Краматорск] под нашим контролем. Пока нет, но спокойно жить противнику там не даём», — написал Пушилин.
Глава ДНР также отметил, что российские подразделения продвигаются и на Красноармейском и Великоновосёлковском направлениях, освобождая населённые пункты и улучшая свои позиции. Несмотря на то, что противник активно использует дроны, бойцы ВС РФ находят возможности для освобождения территорий.
Ранее российские бойцы уничтожили в ДНР украинский воздушный ретранслятор, использовавшийся для управления FPV-дронами. Беспилотник был сбит в районе населённого пункта Отрадное. Операция проводилась в рамках так называемой «свободной охоты» — вылетов за линию фронта с целью выявления и уничтожения вражеских позиций и техники.