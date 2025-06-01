Зеленский признал, что Украины ответственна за теракты против аэродромов России

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что атаки киевского режима на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях России были отражены. В военном ведомстве отметили, что 1 июня Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Атакам со стороны ВСУ подверглись военные аэродромы сразу в нескольких областях России.