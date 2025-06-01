Глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении признал, что украинские спецслужбы несут ответственность за террористические атаки на российские военные аэродромы, совершенные в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщило РИА Новости.
По его заверениям, центр подготовки операции по атаке на российские бомбардировщики находился в России.
«Офис нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — заявил Зеленский.
Кроме того, глава режима уточнил, что всего в атаке было использовано 117 дронов, которые управлялись операторами.
Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что атаки киевского режима на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях России были отражены. В военном ведомстве отметили, что 1 июня Киев совершил теракт с использованием FPV-дронов. Атакам со стороны ВСУ подверглись военные аэродромы сразу в нескольких областях России.
Кроме того, отмечалось, что в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.