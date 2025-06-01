В Киеве заявили о готовности отменить некоторые санкции против России

В меморандуме Украины для переговоров в Стамбуле допускается поэтапное снятие некоторых санкций с России, но с возможностью их возврата, сообщает Reuters.
По данным агентства, Киев предложит «дорожную карту» мирного урегулирования, включающую прекращение огня, обмен пленными, возвращение детей и встречу президентов.
«Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления в случае необходимости», — говорится в документе.
Ключевые условия Украины остаются прежними: отсутствие ограничений на военную помощь после мира, непризнание российского суверенитета над пятью регионами и репарации.
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