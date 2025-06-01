РИАН: Переговоры России и Украины будут проведены, несмотря на последние события

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня будут проведены, несмотря на последние события. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванный осведомленный источник.
По данным издания, собеседник агентства ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли проведены переговоры в Стамбуле, несмотря на события в России в воскресенье, 1 июня.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума России по урегулированию с Украиной будут озвучены в понедельник. Кроме того, он отметил, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы включил в меморандум об урегулировании, но реакция на них также поступит 2 июня.
В МИД Турции сообщили, что второй раунд прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле состоится 2 июня во дворце Чираган. Диалог между сторонами начнется ровно в 13:00.