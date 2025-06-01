РИАН: Переговоры России и Украины будут проведены, несмотря на последние события

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума России по урегулированию с Украиной будут озвучены в понедельник. Кроме того, он отметил, что видел сообщения об условиях, которые Киев якобы включил в меморандум об урегулировании, но реакция на них также поступит 2 июня.