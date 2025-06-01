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Мединский пообещал раскрыть детали меморандума с Украиной в понедельник

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что комментарии по проекту меморандума будут озвучены в понедельник 2 июня. Его заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: Life.ru

«Всё завтра подробно расскажем», — сказал он вскоре после прибытия в Турцию, где 2 июня состоится новый раунд прямых переговоров между представителями Москвы и Киева.

Документ, предложенный Россией, пока не обнародован. По словам Мединского, подробности будут озвучены только по итогам обсуждений.

Ранее агентство Reuters раскрыло содержание украинского меморандума о прекращении огня, который планируется обсудить 2 июня в рамках нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Проект Киева состоит из пяти разделов и охватывает ключевые вопросы, касающиеся прекращения боевых действий и будущего мирного соглашения. Существенный акцент сделан на непризнании утраты территорий, находящихся под контролем России с 2014 года.