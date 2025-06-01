Мединский пообещал раскрыть детали меморандума с Украиной в понедельник

Ранее агентство Reuters раскрыло содержание украинского меморандума о прекращении огня, который планируется обсудить 2 июня в рамках нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Проект Киева состоит из пяти разделов и охватывает ключевые вопросы, касающиеся прекращения боевых действий и будущего мирного соглашения. Существенный акцент сделан на непризнании утраты территорий, находящихся под контролем России с 2014 года.