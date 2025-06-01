Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: российские военные не дают ВСУ отступать в ДНР без потерь

По словам главы ДНР, российские военные делают все возможное, чтобы противник на великоновоселковском направлении был уничтожен.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ вынуждены покидать населенные пункты на великоновоселковском направлении в ДНР. Российские военные делают все возможное, чтобы противник был ликвидирован, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Великоновоселковское направление. Мы можем также наблюдать продвижение… довольно быстрое освобождение Отрадного… Как правило, наши военные стараются сделать таким образом, чтобы противник не мог покинуть территорию», — отметил Пушилин.

Противник должен быть ликвидирован, исходя из того, какие методы он применяет, добавил он.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что военные РФ перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР. Он уточнил, что, в частности, речь идет о Красноармейске.