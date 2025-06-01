Пушилин: российские военные не дают ВСУ отступать в ДНР без потерь

Боевики ВСУ вынуждены покидать населенные пункты на великоновоселковском направлении в ДНР. Российские военные делают все возможное, чтобы противник был ликвидирован, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.