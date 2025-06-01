Пушилин: российские военные не дают ВСУ отступать в ДНР без потерь

Боевики ВСУ вынуждены покидать населенные пункты на великоновоселковском направлении в ДНР. Российские военные делают все возможное, чтобы противник был ликвидирован, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Великоновоселковское направление. Мы можем также наблюдать продвижение… довольно быстрое освобождение Отрадного… Как правило, наши военные стараются сделать таким образом, чтобы противник не мог покинуть территорию», — отметил Пушилин.
Противник должен быть ликвидирован, исходя из того, какие методы он применяет, добавил он.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что военные РФ перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР. Он уточнил, что, в частности, речь идет о Красноармейске.