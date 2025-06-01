Трамп предсказал США экономический крах при одном сценарии

Президент США Дональд Трамп заявил, что страну ждет экономический крах, если американские судьи примут решение заблокировать решение об импортных пошлинах.
Федеральный суд США по делам международной торговли заявил, что Трамп, установив пошлины, превысил президентские полномочия. Затем апелляционный суд в США приостановил действие соответствующего постановления.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент с командой планируют дойти до Верховного суд США.
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