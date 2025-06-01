Мединский заявил, что ознакомился с сообщениями о якобы условиях Украины

Ранее СМИ опубликовали содержание украинского меморандума о прекращении огня, который планируется вынести на обсуждение 2 июня в рамках переговоров в Стамбуле. Версия украинского проекта состоит из пяти пунктов, от полного прекращения огня до встречи лидеров стран. Киев в меморандуме отказывается от нейтрального статуса, открыто указывая на возможность вступления в Евросоюз и НАТО — при условии консенсуса внутри альянса.