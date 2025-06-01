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Мединский рассказал, с каким настроением прилетел в Стамбул

Помощник президента России и руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что прилетел в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию с хорошим настроением.

Помощник президента России и руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что прилетел в Стамбул для участия в переговорах по украинскому урегулированию с хорошим настроением.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая 2025 года. Для участия во втором раунде российская делегация прибыла в том же составе. Помимо Мединского в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Мединский говорил, что Россия планирует подробно изложить позицию по украинскому регулированию.

Читайте материал «Делегация России прибыла в Стамбул».