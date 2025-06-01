ХАМАС сообщил о готовности вернуться к переговорам о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность возобновить непрямые переговоры с Израилем по вопросу прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации.
«Мы подтверждаем, что готовы незамедлительно вернуться к непрямым переговорам по Газе, чтобы достичь консенсуса по спорным вопросам», — говорится в сообщении.
При этом движение указало, что главными условиями остаются обеспечение устойчивого прекращения огня и полный вывод израильских войск из анклава.
Ранее Израиль официально подтвердил, что глава военного крыла ХАМАС Мухаммед Синвар был ликвидирован в секторе Газа вместе с несколькими высокопоставленными членами движения в ходе удара авиации по району Хан-Юниса.
Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что поставил цель установить военный контроль над всей территорией сектора Газа.