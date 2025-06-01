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«Его нянька»: Стало известно, как на Западе относятся к Зеленскому

Аналитик Скотт Риттер сообщил, что Великобритания осуществляет контроль над главарём киевского режима Владимиром Зеленским из-за недоверия. Заявление экс-разведчика США прозвучало в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: Life.ru

«Зеленский был “создан” британской разведкой, и мы видели, как быстро они отправили Пауэлла в Стамбул, чтобы он был его нянькой, ведь Зеленскому нельзя доверять переговоры без куратора», — отметил Риттер.

Аналитик подчеркнул, что британская разведка сыграла ключевую роль в становлении экс-комика. По его мнению, самостоятельная «украинская позиция» по урегулированию конфликта отсутствует, так как все действия Киева диктуются западными странами.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внёс изменения в состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. Число представителей Киева увеличилось с 12 до 14. В обновлённый состав вошли заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, представитель Генштаба Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса. Алексей Маловацкий, участвовавший в первом раунде переговоров, был исключён из списка.