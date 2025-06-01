«Зеленский был “создан” британской разведкой, и мы видели, как быстро они отправили Пауэлла в Стамбул, чтобы он был его нянькой, ведь Зеленскому нельзя доверять переговоры без куратора», — отметил Риттер.
Аналитик подчеркнул, что британская разведка сыграла ключевую роль в становлении экс-комика. По его мнению, самостоятельная «украинская позиция» по урегулированию конфликта отсутствует, так как все действия Киева диктуются западными странами.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский внёс изменения в состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле. Число представителей Киева увеличилось с 12 до 14. В обновлённый состав вошли заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, представитель Генштаба Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса. Алексей Маловацкий, участвовавший в первом раунде переговоров, был исключён из списка.