Минобороны: ПВО сбила 53 дрона ВСУ над четырьмя регионами России за 1,5 часа

Вечером 1 июня за 1,5 часа российские системы ПВО успешно предотвратили совершение атак боевиками ВСУ, сбив более полусотни украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что больше всего — 34 БПЛА было нейтрализовано над территорией Курской области, 14 дронов противника — над Белгородской, четыре беспилотника — над Брянской и один вражеский летательный аппарат над Орловской областью.
Как писал сайт KP.RU, ранее военное ведомство сообщило, что в течение дня российская ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника над тремя регионами России. Украинские националисты попытались атаковать Курскую, Белгородскую и Липецкую области. Все дроны были успешно сбиты.