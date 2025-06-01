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Фомин: переговоры в Стамбуле пройдут, несмотря на атаки на аэродромы и поезда

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле состоятся, несмотря на атаки со стороны Киева по российской территории, заявил член российской переговорной группы, замминистра обороны Александр Фомин.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле состоятся, несмотря на атаки со стороны Киева по российской территории, заявил член российской переговорной группы, замминистра обороны Александр Фомин.

«Переговоры будут проведены», — подчеркнул Фомин, отвечая на вопрос журналистов.

Втреча делегаций запланирована на понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13:00 мск.

Reuters ранее сообщило, что Киев готов отменить некоторые санкции против России. По данным агентства, Украина на переговорах предложит «дорожную карту» мирного урегулирования, включающую прекращение огня, обмен пленными, возвращение детей и встречу президентов.