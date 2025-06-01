Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

МОСКВА, 1 июн-РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.