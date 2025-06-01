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Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

МОСКВА, 1 июн-РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Источник: Reuters

«Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня этого (2025 — ред.) года», — говорится в сообщении МИД РФ.