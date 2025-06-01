Экзитпол: Рафал Тшасковский лидирует на президентских выборах в Польше

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда выступил с инициативой о проведении обязательной проверки всех кандидатов на пост главы государства на предмет употребления наркотических веществ. Инициатива о проверке возникла после скандала во время теледебатов, когда кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий был замечен за употреблением снюса, некурительного табачного изделия, запрещённого в Польше. Навроцкий заявил о готовности пройти тестирование на наркотики.