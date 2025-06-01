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Экзитпол: Рафал Тшасковский лидирует на президентских выборах в Польше

Согласно данным exit poll, которые распространила социологическая лаборатория Ipsos, Рафал Тшасковский лидирует на выборах президента Польши. Представитель правящей коалиции набирает 50,3% голосов.

Источник: Life.ru

Кадидат от оппозиции Кароль Навроцкий набирает 49,7% голосов. Официальные результаты первого тура голосования станут известны после обработки 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда выступил с инициативой о проведении обязательной проверки всех кандидатов на пост главы государства на предмет употребления наркотических веществ. Инициатива о проверке возникла после скандала во время теледебатов, когда кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий был замечен за употреблением снюса, некурительного табачного изделия, запрещённого в Польше. Навроцкий заявил о готовности пройти тестирование на наркотики.