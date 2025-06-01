Стало известно, кто вместо Байдена подписывал все указы

Сразу несколько американских чиновников уличили в подписи указов вместо экс-президента Джо Байдена. В палате представителе Конгресса США сообщили о четырех установленных личностях, использовавших автоподпись главы государства, сообщил глава комитета по надзору Джемс Комер в эфире телеканала Fox News.
«Мы установили четырех сотрудников которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали “пуск” и получали подпись Джо Байдена», — поделился он.
Сейчас устанавливается, откуда у данных лиц были полномочия на осуществление подписи официальных документов вместо президента Байдена. Также выясняется, каким образом проходила сама процедура подписания.
Ранее нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что его предшественник за время своего правления не подписал ни одного документа самостоятельно. И отмечал, что государством управляли «радикальные левые лунатики», у которых был доступ к автоподписи первого лица.
Ранее «МК» писал, что бывший президент США Джо Байден отреагировал на выход книги о периоде его президентства. На мероприятии в Делавэре политик в шутку заявил, что готов «избить» авторов публикации, несмотря на обвинения в своей некомпетентности.