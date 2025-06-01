МИД РФ: Рубио выразил Лаврову соболезнование в связи с ЧП под Курском и Брянском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в котором они обсудили текущую ситуацию, связанную с кризисом на Украине. Об этом стало известно в воскресенье, 1 июля.
В ходе беседы Рубио выразил свои соболезнования Лаврову в связи с жертвами, вызванными подрывами железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
В МИД также заявили, что результаты расследования этих инцидентов будут обнародованы в «самое ближайшее время», а виновные будут установлены и понесут наказание.
— С. В. Лавров и М. Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня, — говорится в сообщении.
Ночью 1 июня в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский состав. В результате его крушения погибли семь человек, еще 71 человек пострадал, из них 44 остаются в медицинских учреждениях. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.
Также ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Часть состава рухнула на автомобильную дорогу под мостом, а тепловоз загорелся, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Остальные вагоны остались на железнодорожных путях.