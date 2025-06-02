Санду — о кандидатуре Кульминского на пост посла в США: нужен новый подход

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Молдове необходимо налаживать отношения с новой администрацией США, и кандидатура Владислава Кульминского станет подходящим выбором, учитывая изменения в Вашингтоне, заявила президент Майя Санду.
«Подход новой администрации изменился, значит, некоторые вещи необходимо пересмотреть. У нас были встречи с представителями Конгресса, как демократами, так и республиканцами. У нас были очень хорошие обсуждения, но да, в повестке дня есть и новые темы, которые нам предстоит обсудить, новый посол будет играть в этом отношении важную роль», — сказала Санду в эфире одного из телеканалов.
По словам президента, для Молдовы крайне важно укрепление отношений с США, поскольку это партнерство принесло конкретные выгоды гражданам республики.
Нам по-прежнему нужны очень хорошие отношения с США. Мы получили огромную пользу от поддержки и очень благодарны за многочисленные проекты — ремонт школ, детских садов, дорог и даже некоторых церквей, проекты в сфере туризма. Это сфера максимального интереса для нас.
Она подчеркнула, что, несмотря на то, что приоритеты администрации Вашингтона изменились, Молдова надеется на продолжение сотрудничества, в особенности в энергетическом секторе.
«В Вашингтоне изменились приоритеты. Мы уважаем любое решение, которое примет американская администрация. Если нам удастся продолжить определенные проекты в сфере энергетики, мы будем очень рады. Если нет, то мы обсудим их совместное финансирование с другими партнерами, в частности с Европейским союзом», — заявила Санду.
Напомним, парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании 30 мая дала положительное консультативное заключение по кандидатуре Владислава Кульминского на пост посла Молдовы в США. Он должен сменить в этой должности Виорела Урсу, который руководит молдавским диппредставительством в Вашингтоне с сентября 2022 года.