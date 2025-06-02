Санду — о кандидатуре Кульминского на пост посла в США: нужен новый подход

«Подход новой администрации изменился, значит, некоторые вещи необходимо пересмотреть. У нас были встречи с представителями Конгресса, как демократами, так и республиканцами. У нас были очень хорошие обсуждения, но да, в повестке дня есть и новые темы, которые нам предстоит обсудить, новый посол будет играть в этом отношении важную роль», — сказала Санду в эфире одного из телеканалов.