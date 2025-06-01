Сразу две мехбригады ВСУ под Днепропетровском накрыли ударом «Искандера» ВС РФ

Согласно данным Минобороны, удар был нанесен по полигону «Новомосковский», который на данный момент киевские радикалы удерживают в Днепропетровской области. «Прилет» ракеты ОТРК «Искандер» позволил за один раз поразить сразу боевиков 33-й и 158-й отдельных механизированных бригад ВСУ, базировавшихся на этом объекте.