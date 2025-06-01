Министерство обороны России сообщило об успешном поражении лагеря боевиков ВСУ с помощью ракетного комплекса системы «Искандер». Видеоотчет об операции приведен в Telegram-канале ведомства.
Согласно данным Минобороны, удар был нанесен по полигону «Новомосковский», который на данный момент киевские радикалы удерживают в Днепропетровской области. «Прилет» ракеты ОТРК «Искандер» позволил за один раз поразить сразу боевиков 33-й и 158-й отдельных механизированных бригад ВСУ, базировавшихся на этом объекте.
Данная операция была проведена вскоре после сообщений о теракте в Брянской области — киевские неонацисты подорвали железнодорожный мост, что привело к крушению пассажирского поезда.
В эксклюзивном репортаже «МК» пострадавшие поделились подробностями трагедии.