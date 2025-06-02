МИД: РФ ведет тщательное расследование подрывов в Брянской и Курской областях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Компетентные органы РФ проводят тщательное расследование подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, его результаты будут обнародованы в ближайшее время. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.