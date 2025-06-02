Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: РФ ведет тщательное расследование подрывов в Брянской и Курской областях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Компетентные органы РФ проводят тщательное расследование подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, его результаты будут обнародованы в ближайшее время. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Источник: Александр Хинштейн

«С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время его результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и понесут заслуженное наказание», — заявили в министерстве.