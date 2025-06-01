Лавров обсудил с Рубио по телефону Украину

На Смоленской площади подчеркнули, что Рубио «выразил искренние соболезнования по поводу жертв среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня». «С российской стороны было отмечено, что компетентные органы проводят тщательное расследование, и результаты будут опубликованы в ближайшее время. Виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание», — добавили в дипведомстве.