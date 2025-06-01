Лавров обсудил с Рубио по телефону Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с кризисом на Украине. Рубио выразил свои соболезнования по поводу подрыва инфраструктуры в Брянской и Курской областях, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио обсудили текущую ситуацию, связанную с украинским кризисом», — отметили в МИД, пишет ТАСС.
На Смоленской площади подчеркнули, что Рубио «выразил искренние соболезнования по поводу жертв среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня». «С российской стороны было отмечено, что компетентные органы проводят тщательное расследование, и результаты будут опубликованы в ближайшее время. Виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание», — добавили в дипведомстве.
В министерстве также сообщили, что Лавров и Рубио обменялись мнениями по различным инициативам, касающимся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня.