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Экзитпол огласил нового президента Польши

В Польше завершился второй тур президентских выборов.

В Польше завершился второй тур президентских выборов. По данным экзипола, новым главой республики станет кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский, набравший 50,3% голосов, сообщает социологическая лаборатория Ipsos.

Тшасковский, по предварительным данным, опередил своего конкурента от оппозиции Кароля Навроцкого всего на 0,6%. Республиканский избирком опубликует официальные результаты в понедельник, 2 июня, вечером после обработки 100% бюллетеней.

Лидер голосования — мэр Варшавы. В этом ключе повторяется румынский сценарий. В первом туре Тшасковский также одержал победу с минимальным преимуществом — 31,2 против 29,7%.

Ранее «МК» описывал биографию вероятного нового президента Польши.