Американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил мнение, что Великобритания осуществляет контроль над действиями Владимира Зеленского, поскольку не считает его достаточно надёжным.
По его словам, украинский лидер изначально оказался под влиянием британских спецслужб. В подтверждение этого он привёл пример оперативной отправки Джонатана Пауэлла, советника по вопросам безопасности Кира Стармера, в Стамбул — как форму внешнего надзора за переговорами, в которых Зеленскому якобы не доверяют действовать самостоятельно.
Аналитик также подчеркнул, что у Киева нет самостоятельной позиции по урегулированию конфликта с Россией, поскольку его шаги, по его мнению, полностью определяются интересами западных государств.
Между тем в ГД предупредили, что Зеленский лично ответит в случае срыва переговоров с РФ.