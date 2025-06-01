По его словам, украинский лидер изначально оказался под влиянием британских спецслужб. В подтверждение этого он привёл пример оперативной отправки Джонатана Пауэлла, советника по вопросам безопасности Кира Стармера, в Стамбул — как форму внешнего надзора за переговорами, в которых Зеленскому якобы не доверяют действовать самостоятельно.