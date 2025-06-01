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Риттер: Британия контролирует Зеленского, потому что не доверяет ему

Эксперт отметил, что самой «украинской позиции» по вопросу урегулирования конфликта с Россией не существует.

Источник: Аргументы и факты

Американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил мнение, что Великобритания осуществляет контроль над действиями Владимира Зеленского, поскольку не считает его достаточно надёжным.

По его словам, украинский лидер изначально оказался под влиянием британских спецслужб. В подтверждение этого он привёл пример оперативной отправки Джонатана Пауэлла, советника по вопросам безопасности Кира Стармера, в Стамбул — как форму внешнего надзора за переговорами, в которых Зеленскому якобы не доверяют действовать самостоятельно.

Аналитик также подчеркнул, что у Киева нет самостоятельной позиции по урегулированию конфликта с Россией, поскольку его шаги, по его мнению, полностью определяются интересами западных государств.

Между тем в ГД предупредили, что Зеленский лично ответит в случае срыва переговоров с РФ.