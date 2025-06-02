Командующий Сухопутными войсками ВСУ ушел в отставку после удара РФ по полигону

Российская армия нанесла ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области. По информации Киева, были убиты 12 человек, более 60 получили ранения. Минобороны РФ подтвердило факт удара и сообщило, что он был нанесен «Искандером». После этой атаки командующий украинскими сухопутными силами Михаил Драпатый ушел в отставку. Он заявил, что чувствует ответственность за произошедшее, подчеркнув, что армия, где никто не отвечает за потери, «умирает изнутри».