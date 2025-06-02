Рубио выразил искренние соболезнования Лаврову в связи с жертвами в Брянской и Курской областях

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 мая на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области рухнул автомобильный мост, что привело к сходу пассажирского поезда № 86, следовавшего по маршруту Климов — Москва. В результате этого инцидента погибли семь человек. Позднее аналогичное происшествие случилось в Курской области. Официальный представитель Следственного комитета России подтвердила, что разрушение мостов в областях произошло в результате подрыва.