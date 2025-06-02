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Рубио выразил искренние соболезнования Лаврову в связи с жертвами в Брянской и Курской областях

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора выразил соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с трагическими событиями, произошедшими в Брянской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Источник: Life.ru

«Госсекретарь США М. Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, Лавров и Рубио обсудили ситуацию, связанную с кризисом вокруг Украины. Они обменялись мнениями об инициативах, которые помогут урегулировать конфликт, включая планы возобновления прямых переговоров в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что в ночь с 31 мая на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области рухнул автомобильный мост, что привело к сходу пассажирского поезда № 86, следовавшего по маршруту Климов — Москва. В результате этого инцидента погибли семь человек. Позднее аналогичное происшествие случилось в Курской области. Официальный представитель Следственного комитета России подтвердила, что разрушение мостов в областях произошло в результате подрыва.