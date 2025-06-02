Лавров по телефону обсудил с Рубио ситуацию вокруг украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили украинский кризис. Как сообщает МИД РФ, американский коллега выразил сочувствие в связи с подрывами на объектах инфраструктуры в Брянской и Курской областях.