Лавров по телефону обсудил с Рубио ситуацию вокруг украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили украинский кризис. Как сообщает МИД РФ, американский коллега выразил сочувствие в связи с подрывами на объектах инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом на Украине», — передает ведомство.
Согласно информации МИД, в ходе беседы Лавров и Рубио также обсудили возможные пути политического решения украинского конфликта. В частности, стороны рассмотрели различные предложения, включая перспективу возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.
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