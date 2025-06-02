Кадыров рассказал о своей мечте

«Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике, чтобы люди занимались своим делом, работали, учились, воспитывали детей. Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.