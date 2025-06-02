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Кадыров рассказал о своей мечте

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился своими амбициями относительно будущего республики, выразив желание полностью устранить безработицу и обеспечить молодежь как светским, так и религиозным образованием.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился своими амбициями относительно будущего республики, выразив желание полностью устранить безработицу и обеспечить молодежь как светским, так и религиозным образованием.

«Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике, чтобы люди занимались своим делом, работали, учились, воспитывали детей. Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в регионе продолжат создавать комфортные условия для всех жителей. «У нас есть все возможности и желание работать без усталости. Мы сделаем всё возможное для достижения этой цели», — добавил глава Чечни.