Сумская область, 2 июня.
Министерство обороны подтвердило освобождение Алексеевки. Военный корреспондент Александр Коц считает, что следующими под контроль России перейдут Новониколаевка, Варачина, Яблоновка и Юнаковка. Таким образом, появляются предпосылки для наступления на Сумы.
В Сумской области продолжается уничтожение тыловой инфраструктуры ВСУ. В районе Кролевца «Искандер-М» поразил мобильные станции запуска и управления беспилотниками. Уничтожены личный состав и техника украинских подразделений.
Донецкая Народная Республика, 2 июня.
На Константиновском направлении Армия России овладела Зарёй. Наступление продолжается в сторону Яблоновки и Александрово-Калинино. Ещё с одной стороны Константиновку окружают войска, продвигающиеся от Дзержинска (Торецка). Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о взятии Дылеевки.
Продолжается наступление ВС РФ и в северной части ДНР. Здесь штурмовики берут Карповку и Зелёную Долину. После освобождения первого населённого пункта наши войска окажутся на распутье. Открывается сразу три направления: Изюм, Святогорск и Красный Лиман.
Начало переговоров на фоне диверсий.
Представители России и Украины должны в очередной раз встретиться в Стамбуле. Планируется, что стороны представят свои меморандумы по прекращению огня. Но вместо того, чтобы действительно прекратить вооружённый конфликт, Киев решил ещё больше его разжечь, нанеся удары по важным российским объектам в нескольких регионах. По данным Минобороны, Киев пытался совершить теракт с помощью FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Причём доставлялись они с помощью грузовиков. В Иркутской области пострадала воинская часть.
Предварительно, дроны собирались в Челябинске. «Война с фейками» обращает внимание на соседний Казахстан, из которого БПЛА могли быть доставлены на территорию России. По информации портала Axios, Украина заранее уведомила президента США Дональда Трампа о готовящихся атаках, хотя источник CBS News в администрации президента США опроверг это.
— Данный метод не является новым, так как в сирийской кампании таким образом использовали свои дроны проиранские формирования. И вот этот же метод, только более технологичный, пришёл в Россию, — отмечает канал «Архангел Спецназа».
Интересно, что простые дальнобойщики попытались сорвать атаку БПЛА. Они взобрались на фуру и пытались перекрыть люк, из которого вылетали дроны. Они также бросали в них палки и камни.
— Люди рисковали жизнью: боевая часть беспилотника не самая маленькая, и что бы произошло в случае её детонации — вопрос риторический. Но мужчины всё равно пытались спасти других, хотя они обычные гражданские лица, — объясняет «Рыбарь».
Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки «Восток» поразил САУ «Акация» противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Кроме налёта БПЛА по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской и Рязанской областях, в Курской и Брянской областях произошли взрывы на железной дороге.
И вот на этом фоне Украина будет просить перемирия. Агентство Reuters получило полный текст меморандума киевского режима. Кроме требования выдачи всех пленных Киев хочет получить гарантии безопасности, замороженные российские активы или репарации, а также, говорится в публикации, территориальные приобретения России, в том числе Крым, будут обсуждаться только после остановки боевых действий. Конечно же, в документе есть и пункт о встрече глав государств.
— Чем дольше кривляются киевские вожди, тем меньше территорий окажется у послевоенной Украины. Ну, а каждая террористическая атака только добавляет России решимости довести всё до победного конца, — верно подмечает военкор Александр Харченко.