Представители России и Украины должны в очередной раз встретиться в Стамбуле. Планируется, что стороны представят свои меморандумы по прекращению огня. Но вместо того, чтобы действительно прекратить вооружённый конфликт, Киев решил ещё больше его разжечь, нанеся удары по важным российским объектам в нескольких регионах. По данным Минобороны, Киев пытался совершить теракт с помощью FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Причём доставлялись они с помощью грузовиков. В Иркутской области пострадала воинская часть.