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Пушков объяснил, почему Западу придется смириться со всем списком требований РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку попыткам союзников киевских элит повлиять на продолжающийся дипломатический диалог о мирном завершении украинского кризиса.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку попыткам союзников киевских элит повлиять на продолжающийся дипломатический диалог о мирном завершении украинского кризиса. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.

«В центре борьбы — условия, на которых закончится конфликт… Но точно так, как на Западе осознали тщетность усилий нанести стратегическое поражение России, в итоге там осознают, что нашим условиям нет альтернативы», — подчеркнул Алексей Пушков.

Свой комментарий сенатор дал после новой публикации Associated Press, посвященной «жесткой позиции» Владимира Путина в продолжающемся переговорном процессе.

Алексей Пушков отметил, что странам коллективного Запада еще тяжело смириться с неминуемостью своего стратегического поражения в рамках украинского кризиса. Он добавил, что еще пройдет время прежде, чем сторонники киевского режима смогут принять «эту реальность».

Именно осознание предрешенности своего поражение побуждает украинских радикалов проводить террористические акты в тыловых зонах России. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале проанализировал мотивы боевиков ВСУ, подорвавших 1 июня железнодорожные пути в Брянской и Курской областях в преддверии следующего этапа двусторонних консультаций в Стамбуле о завершении конфликта.