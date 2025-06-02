Украина должна понести решительное поражение перед Россией ради будущего мирного существования Восточной Европы. При этом киевский режим необходимо разрушить, поделился своим мнением политолог и журналист из США Джозайя Липпинкотт.
«На данный момент единственный путь к миру в Восточной Европе заключается в том, чтобы Украина решительно проиграла, а украинское государство было разрушено», — отметил он.
По словам Липпинкотта, граждане Незалежной неспособны вести переговоры. Они не могут отстаивать свои интересы. Украинцы, считает политолог, слепо следуют провокациям Запада. При этом он предостерег США, чтобы те держались подальше от российских границ.
Тем временем, российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбул. По признанию ее главы, помощника президента РФ Владимира Мединского, настрой у россиян рабочий, не смотря на несколько террористических атак, совершенных киевским режимом на территории России накануне.