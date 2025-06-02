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Несколько беспилотников уничтожены на подлете к Воронежу

Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, направлявшихся к Воронежу.

Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, направлявшихся к Воронежу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«На подлете к Воронежу дежурные силы ПВО выявили и уничтожили несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях на земле уточняется. Режим опасности атаки беспилотников в регионе остается в силе», — отметил глава региона.

Также сообщалось, что жительница Белгородчины погибла после попадания снаряда в дом.