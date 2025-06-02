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Глава Минфина США Бессент: США никогда не объявят дефолт по госдолгу

По расчетам Международного валютного фонда, госдолг США в 2025 году увеличится до 122,5% ВВП.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность в способности американского правительства избежать дефолта по государственным обязательствам, несмотря на то, что вопрос повышения лимита госдолга пока остается нерешённым.

По его словам, вероятность объявления дефолта Соединёнными Штатами исключена, и такая ситуация не рассматривается как возможная. Он также отметил, что руководство страны предпринимает меры для своевременного реагирования и не допустит критической финансовой ситуации.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, уровень государственного долга США в 2025 году достигнет 122,5% от ВВП, а к 2030 году может увеличиться до 128,2%, продолжив тенденцию к росту.

Напомним, государственный долг США в расчёте на одного гражданина страны равен примерно 108 тысячам долларов (около 9 млн рублей).