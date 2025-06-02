Глава Минфина США Бессент: США никогда не объявят дефолт по госдолгу

Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье выразил уверенность в способности американского правительства избежать дефолта по государственным обязательствам, несмотря на то, что вопрос повышения лимита госдолга пока остается нерешённым.
По его словам, вероятность объявления дефолта Соединёнными Штатами исключена, и такая ситуация не рассматривается как возможная. Он также отметил, что руководство страны предпринимает меры для своевременного реагирования и не допустит критической финансовой ситуации.
Согласно прогнозам Международного валютного фонда, уровень государственного долга США в 2025 году достигнет 122,5% от ВВП, а к 2030 году может увеличиться до 128,2%, продолжив тенденцию к росту.
Напомним, государственный долг США в расчёте на одного гражданина страны равен примерно 108 тысячам долларов (около 9 млн рублей).