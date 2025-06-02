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Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с инцидентами в Брянской и Курской областях

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил свои соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц, вызванными подрывами железнодорожной инфраструктуры в России.

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил свои соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц, вызванными подрывами железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ, пишет ТАСС.

«Госсекретарь США М. Рубио выразил свои искренние соболезнования по поводу жертв среди гражданских лиц, связанных с подрывами железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня», — отметили в министерстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о трагических событиях в регионе.