Украина передала России меморандум о мирном урегулировании

«Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании. Документ был передан на украинском и английском языках. Российская сторона оперативно ознакомилась с документом благодаря наличию в составе делегации специалистов, владеющих разными языками», — отметил Мединский в интервью RT.