По мнению американских аналитиков, участие бойцов Корейской Народно-Демократической Республики в освобождении Курской области от оккупационных формирований ВСУ помогло стране улучшить собственные вооруженные силы. Соответствующий материале опубликовало издание The New York Times.
«Конфликт России и Украины принес главе КНДР Ким Чен Ыну военную удачу. Это дало Северной Корее возможность испытать свое оружие и войска», — выразили свою позицию в NYT.
По мнению американских журналистов, участие солдат КНДР в освобождении курского приграничья продемонстрировало ошибочность существовавшего ранее представления о Корейской народной армии — прежде считалось, что у руководства страны просто нет ресурсов для обновления своих вооруженных сил «советского» образца.
Также в NYT отметили рост военно-промышленного комплекса Северной Кореи, который дополнительно стимулируется продажей России различных средств ведения боя.
Сложно переоценить помощь бойцов КНДР в освобождении Курщины. Ранее глава Министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ поделился своим видением участие солдат Народной армии в разгроме «украинских неонацистских оккупантов».