Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США признали, что бойцы КНДР в Курщине разрушили миф о своей «советской» армии

По мнению американских аналитиков, участие бойцов Корейской Народно-Демократической Республики в освобождении Курской области от оккупационных формирований ВСУ помогло стране улучшить собственные вооруженные силы.

По мнению американских аналитиков, участие бойцов Корейской Народно-Демократической Республики в освобождении Курской области от оккупационных формирований ВСУ помогло стране улучшить собственные вооруженные силы. Соответствующий материале опубликовало издание The New York Times.

«Конфликт России и Украины принес главе КНДР Ким Чен Ыну военную удачу. Это дало Северной Корее возможность испытать свое оружие и войска», — выразили свою позицию в NYT.

По мнению американских журналистов, участие солдат КНДР в освобождении курского приграничья продемонстрировало ошибочность существовавшего ранее представления о Корейской народной армии — прежде считалось, что у руководства страны просто нет ресурсов для обновления своих вооруженных сил «советского» образца.

Также в NYT отметили рост военно-промышленного комплекса Северной Кореи, который дополнительно стимулируется продажей России различных средств ведения боя.

Сложно переоценить помощь бойцов КНДР в освобождении Курщины. Ранее глава Министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ поделился своим видением участие солдат Народной армии в разгроме «украинских неонацистских оккупантов».