В США признали, что бойцы КНДР в Курщине разрушили миф о своей «советской» армии

По мнению американских журналистов, участие солдат КНДР в освобождении курского приграничья продемонстрировало ошибочность существовавшего ранее представления о Корейской народной армии — прежде считалось, что у руководства страны просто нет ресурсов для обновления своих вооруженных сил «советского» образца.