Зеленский взял ответственность за теракт против аэродромов России

Напомним, в преддверии переговоров в Стамбуле Украина совершила массированную атаку дронами по объектам на территории России. В Минобороны РФ уточнили, что 1 июня киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько соучастников терактов уже задержаны.