Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский взял ответственность за теракт против аэродромов России

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что удары по военным объектам на территории России были организованы украинскими силами. Об этом экс-комик заявил в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк представил отчёт о сегодняшней операции. Результат, достигнутый исключительно Украиной. Год, шесть месяцев и девять дней с момента начала планирования до эффективного выполнения. Наша самая дальнобойная операция», — написал он.

Напомним, в преддверии переговоров в Стамбуле Украина совершила массированную атаку дронами по объектам на территории России. В Минобороны РФ уточнили, что 1 июня киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько соучастников терактов уже задержаны.