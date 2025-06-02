Трамп сохранит введенные пошлины независимо от решения суда

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить действующие торговые пошлины, несмотря на недавнее постановление федерального суда, поставившее их под сомнение.
Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, действующая администрация располагает широкими полномочиями, позволяющими сохранять пошлины даже в нестандартных или спорных правовых ситуациях. В случае необходимости власти готовы задействовать различные юридические механизмы для обеспечения продолжения тарифной политики.
Ранее стало известно, что администрация США планирует увеличить таможенные пошлины на импорт стали с текущих 25% до 50%.