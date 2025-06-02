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Трамп сохранит введенные пошлины независимо от решения суда

Министр торговли США Говард Латник назвал глупым решение суда о блокировке импортных пошлин Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен сохранить действующие торговые пошлины, несмотря на недавнее постановление федерального суда, поставившее их под сомнение.

Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, действующая администрация располагает широкими полномочиями, позволяющими сохранять пошлины даже в нестандартных или спорных правовых ситуациях. В случае необходимости власти готовы задействовать различные юридические механизмы для обеспечения продолжения тарифной политики.

Ранее стало известно, что администрация США планирует увеличить таможенные пошлины на импорт стали с текущих 25% до 50%.