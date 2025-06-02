Депутат Чепа: Удар дронов ВСУ по Сибири повлияет на переговоры в Стамбуле

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали военную часть в посёлке Средний Иркутской области. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Кобзев. Он уточнил, что источник, с которого был нанесён удар, удалось оперативно заблокировать — угрозы для мирного населения нет. Беспилотники, использованные для атаки на Сибирь, были замаскированы в грузовике: их спрятали в крыше контейнеров под фальшпотолком.