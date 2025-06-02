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Депутат Чепа: Удар дронов ВСУ по Сибири повлияет на переговоры в Стамбуле

Удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Сибири — это попытка давления на Россию накануне второго раунда переговоров в Стамбуле. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

Источник: Life.ru

«Это попытка шантажа и угроз. Естественно, это скажется на переговорах», — подчеркнул парламентарий.

Чиновник убеждён, что массированная атака украинских дронов по российским регионам направлена на дестабилизацию ситуации. По его мнению, подобные действия со стороны Киева свидетельствуют о неготовности к конструктивному диалогу и могут существенно осложнить предстоящую встречу в Турции.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали военную часть в посёлке Средний Иркутской области. Об этом проинформировал губернатор региона Игорь Кобзев. Он уточнил, что источник, с которого был нанесён удар, удалось оперативно заблокировать — угрозы для мирного населения нет. Беспилотники, использованные для атаки на Сибирь, были замаскированы в грузовике: их спрятали в крыше контейнеров под фальшпотолком.