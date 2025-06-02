В Польше за пару часов сменилось два президента

В Польше до объявления официальных данных избиркома сохраняется интрига, кто станет новым президентом. Так, данные late poll свидетельствуют о победе оппозиционного кандидата Карля Навроцкого, сообщает социологическая лаборатория Ipsos.
Согласно озвученным цифрам, Навроцкий набрал 50,3% процента голосов, а его оппонент Ташсковский — на 0,6 меньше. При этом ранее Ipsos распространила данные экситполов. В них были точно такие же проценты, но победа была отдана представителю правящей коалиции.
late poll в отличие от exit poll содержит информацию не только от участников процесса голосования, но и с тех избирательных участков, где завершился подсчет бюллетеней. В связи с этим до конца не ясно, кто из кандидатов одержал победу.
Избирком объявил окончательные результаты 2 июня вечером или же 3 июня. В первом туре с минимальный отрывом победил Ташсковский.