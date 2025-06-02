Украина передала России свой проект меморандума

Российская делегация получила от украинской стороны проект меморандуму по мирному урегулированию конфликта и успела ознакомиться с документом. Об это сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Кремля, передает RT.
При этом Украина подготовила проект меморандума на двух языках: украинском и английском. Русский традиционно был демонстративно проигнорирован.
«Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — отметил Мединский.
Отдельные положения киевского меморандума уже были обнародованы. Их публиковали западные СМИ. Ранее сообщалось, что российская делегация уже прибыла в Стамбул для мирных переговоров с Украиной.