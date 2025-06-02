Мединский подтвердил получение проекта меморандума от Киева

По его словам, документ был передан на украинском и английском языках. «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — отметил Мединский.
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сообщил о передаче проекта меморандума Москве 28 мая. За день до этого спецпосланник президента США Кит Келлог рассказал, что Киев передал документ Вашингтону.
По данным Reuters, украинская версия меморандума включает положения о полном прекращении огня «на суше, на море и в воздухе», обмене пленными в формате «всех на всех», гарантиях безопасности Украины и участии в переговорах международного сообщества, отказе Киева от нейтрального статуса, отказе международного сообщества от признания утерянных Украиной с 2014 года территорий за Москвой, поэтапном снятии санкций с России с возможностью их возобновления и встрече лидеров.
Российский президент Владимир Путин говорил, что нейтральный, внеблоковый статус Украины имеет принципиальное значение для России. Глава МИД Сергей Лавров сообщал, что на предстоящих переговорах 2 июня в Стамбуле российская сторона также продолжит настаивать на отмене «дискриминационных законов», касающихся ограничений в использовании русского языка.
В числе других требований Москвы, которые были озвучены ранее: вывод украинских сил с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя российскими на международном уровне; отмена санкций; демилитаризация и денацификация Украины.
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