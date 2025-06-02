Мединский подтвердил получение проекта меморандума от Киева

По данным Reuters, украинская версия меморандума включает положения о полном прекращении огня «на суше, на море и в воздухе», обмене пленными в формате «всех на всех», гарантиях безопасности Украины и участии в переговорах международного сообщества, отказе Киева от нейтрального статуса, отказе международного сообщества от признания утерянных Украиной с 2014 года территорий за Москвой, поэтапном снятии санкций с России с возможностью их возобновления и встрече лидеров.