МИД: Рубио выразил соболезнования в связи с ЧП под Курском и Брянском

Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под которым в момент инцидента проходил пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. В результате крушения локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, что привело к гибели семи человек и ранениям у более чем 70 пассажиров. Губернатор Александр Богомаз заявил, что мост был подорван во время движения поезда.