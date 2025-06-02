МИД: Рубио выразил соболезнования в связи с ЧП под Курском и Брянском

По информации Министерства иностранных дел России, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым государственный секретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате подрывов железнодорожных объектов в Брянской и Курской областях.
Отмечается, что американская сторона выразила сочувствие пострадавшим в этих трагедиях.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под которым в момент инцидента проходил пассажирский поезд № 86 Климов — Москва. В результате крушения локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, что привело к гибели семи человек и ранениям у более чем 70 пассажиров. Губернатор Александр Богомаз заявил, что мост был подорван во время движения поезда.
По информации, ранее озвученной временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, в ночь на 1 июня в Железногорском районе произошло обрушение моста на 48-м километре автодороги Тросна-Калиновка. Инцидент случился в момент прохождения грузового локомотива. Отмечается, что сотрудники поездной бригады, получившие травмы в результате происшествия, находятся в удовлетворительном состоянии.