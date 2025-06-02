Мединский: РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию

Москва получила от Киева проект меморандума по урегулированию конфликта. Это заявление было сделано в эфире RT помощником президента РФ, главой делегации России на переговорах с Украиной Владимиром Мединским.
«Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — сказал Мединский.
Содержание меморандума Киева ранее появилось в западной прессе, причем сам меморандум был составлен на украинском и английском языках.
Напомним, что 2 июня в 13:00 по мск пройдет второй этап переговоров между российскими и украинскими делегациями. Встреча пройдет во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.