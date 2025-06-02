Мединский: РФ получила от Украины проект мирного меморандума на украинском языке

Россия получила от Украины проект меморандума о мирном урегулировании. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
По его словам, документ был передан на украинском и английском языках. Мединский отметил, что в российской делегации есть специалисты, владеющие разными языками, включая японский. Он также добавил, что основные тезисы документа уже опубликованы в западной прессе.
— Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским, — заявил Мединский в интервью RT.
Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах, в свою очередь сообщил, что передал Мединскому меморандум об урегулировании конфликта. По данным западных СМИ, этот документ включает пункты о полном прекращении огня и о наблюдении за его соблюдением «международными партнерами».
Представители Министерства иностранных дел Турции сообщили, что переговоры российской и украинской сторон запланированы на 13:00 2 июня во дворце Чираган.