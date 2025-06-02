Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, поэтому с ним необходимо общаться соответствующим образом с применением необходимых мер. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Безусловно, Зеленский — террорист. И к нему должны применяться соответствующие действия, ибо будет хуже. В современном мире существует множество способов борьбы с терроризмом», — сделал вывод политик.
Дмитрук ранее заявлял о таком явлении как «коллективный Зеленский». И он уверен, что конфликт реально завершить за 24 часа. Для этого надо убрать главу киевского режима и его хунту, затем переизбрать нового спикера парламента, главкома ВСУ и новый кабинет министров.
После это депутат предложил создать адекватную переговорную команду. Это, считает Дмитрук, позволило бы перезагрузить отношения с Россией.