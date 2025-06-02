Дмитрук ранее заявлял о таком явлении как «коллективный Зеленский». И он уверен, что конфликт реально завершить за 24 часа. Для этого надо убрать главу киевского режима и его хунту, затем переизбрать нового спикера парламента, главкома ВСУ и новый кабинет министров.