CBS: США не предоставляли Украине разведданные для подготовки атаки дронов на РФ

«Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с [Владимиром] Зеленским и его командой для операции “Паутина”. Украина сама собирала информацию», — написала журналист на своей странице в X.
Ранее она же со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация США не располагала информацией о подготовке Украиной упомянутого нападения на российские военные аэродромы.
Белый дом пока не ответил на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать информацию корреспондента CBS.
Как сообщило Минобороны РФ, 1 июня киевский режим совершил несколько терактов с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов в пяти регионах России. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.