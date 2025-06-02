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CBS: США не предоставляли Украине разведданные для подготовки атаки дронов на РФ

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Администрация США не передавала Украине какие-либо разведывательные данные для подготовки нападения с применением беспилотников на российские военные объекты. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 1 июня корреспондент телекомпании CBS при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

Источник: AP 2024

«Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с [Владимиром] Зеленским и его командой для операции “Паутина”. Украина сама собирала информацию», — написала журналист на своей странице в X.

Ранее она же со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация США не располагала информацией о подготовке Украиной упомянутого нападения на российские военные аэродромы.

Белый дом пока не ответил на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать информацию корреспондента CBS.

Как сообщило Минобороны РФ, 1 июня киевский режим совершил несколько терактов с применением FPV-дронов в отношении военных аэродромов в пяти регионах России. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.