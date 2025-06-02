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Британский журналист предупредил страну о последствиях ее политики империализма

Британский журналист Джонни Миллер прокомментировал агрессивную внешнюю политику Правительства своей страны.

Британский журналист Джонни Миллер прокомментировал агрессивную внешнюю политику Правительства своей страны. Соответствующую публикацию он сделал на аккаунте в соцсети Х.

«Империализм, колониализм. Возможно, это когда-то и обогащало нас… Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя», — подчеркнул Джонни Миллер.

Журналист добавил, что британским властям пора «принять» сотрудничество со странами ближневосточного региона, а также наладить взаимоотношения с руководством Китая и Российской Федерации.

Джонни Миллер отметил, что у его государства уже просто нет «мощи» для продолжения навязывания своих интересов другим.

Мнение обозревателя о «самоуничтожении» Соединенного Королевства невольно продолжают подтверждать высокопоставленные военнослужащие самой страны. Ранее полковник Ричард Кэмп призвал Британскую армию помочь киевскому режиму создать собственное атомное оружие.