Британский журналист Джонни Миллер прокомментировал агрессивную внешнюю политику Правительства своей страны. Соответствующую публикацию он сделал на аккаунте в соцсети Х.
«Империализм, колониализм. Возможно, это когда-то и обогащало нас… Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя», — подчеркнул Джонни Миллер.
Журналист добавил, что британским властям пора «принять» сотрудничество со странами ближневосточного региона, а также наладить взаимоотношения с руководством Китая и Российской Федерации.
Джонни Миллер отметил, что у его государства уже просто нет «мощи» для продолжения навязывания своих интересов другим.
Мнение обозревателя о «самоуничтожении» Соединенного Королевства невольно продолжают подтверждать высокопоставленные военнослужащие самой страны. Ранее полковник Ричард Кэмп призвал Британскую армию помочь киевскому режиму создать собственное атомное оружие.