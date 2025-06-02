России заявили о главных ожиданиях от переговоров с Украиной

В Россию надеются добиться от второго раунда переговоров в Стамбуле более конкретных результатов. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.
«Мы поделились с нашими друзьями в Пекине надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности», — отметил дипломат.
Ранее стало известно, что российская сторона получила от украинской проект их меморандума по мирному урегулированию конфликта. Документ был представлен на мове и английском языке.
«МК» писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с кризисом на Украине. Рубио выразил свои соболезнования по поводу подрыва инфраструктуры в Брянской и Курской областях.