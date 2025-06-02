России заявили о главных ожиданиях от переговоров с Украиной

«Мы поделились с нашими друзьями в Пекине надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности», — отметил дипломат.