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России заявили о главных ожиданиях от переговоров с Украиной

В Россию надеются добиться от второго раунда переговоров в Стамбуле более конкретных результатов.

В Россию надеются добиться от второго раунда переговоров в Стамбуле более конкретных результатов. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Мы поделились с нашими друзьями в Пекине надеждами на то, что предстоящий следующий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, если украинская сторона примет участие в этом раунде, если они согласятся туда прибыть, принесет какие-то более конкретные и осязаемые договоренности», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что российская сторона получила от украинской проект их меморандума по мирному урегулированию конфликта. Документ был представлен на мове и английском языке.

«МК» писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсудили ситуацию, связанную с кризисом на Украине. Рубио выразил свои соболезнования по поводу подрыва инфраструктуры в Брянской и Курской областях.