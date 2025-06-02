Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к переговорам по Украине

В заявлении Госдепартамента США говорится, что в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь Марко Рубио вновь озвучил позицию президента Дональда Трампа, подчеркнув необходимость прямого диалога между Москвой и Киевом.
По словам американской стороны, такой формат общения рассматривается как ключевой шаг на пути к устойчивому мирному урегулированию конфликта.
Ранее стало известно, что стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с украинским кризисом. Кроме того, представители РФ И США уделили внимание обсуждению возможного возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, запланированного на 2 июня в Стамбуле, а также обменялись взглядами на различные предложения, направленные на политическое урегулирование конфликта.