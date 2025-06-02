Госдеп: Рубио повторил Лаврову призыв Трампа к переговорам по Украине

Ранее стало известно, что стороны обсудили текущую ситуацию, связанную с украинским кризисом. Кроме того, представители РФ И США уделили внимание обсуждению возможного возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, запланированного на 2 июня в Стамбуле, а также обменялись взглядами на различные предложения, направленные на политическое урегулирование конфликта.